Supercoppa italiana, Juve-Lazio in campo il 22 dicembre a Riad

Anche quest'anno la Supercoppa italiana si giocherà in Medio Oriente. La sede sarà il King Saud University Stadium di Riad. Non sono previste limitazioni di genere: le donne potranno accedere a tutti i settori dell'impianto

La Supercoppa italiana 2019 si giocherà il prossimo 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. Il calcio d'inizio della sfida tra Juventus (che ha conquistato lo scudetto nella scorsa stagione) e la Lazio (vincitrice della Coppa Italia 2018/2019) sarà alle 17.45 italiane (le 19.45 locali). La Lega Serie A ha ufficializzato nel pomeriggio la decisione, dopo aver lasciato libera quella finestra oraria nella compilazione di anticipi e posticipi della diciassettesima giornata di campionato, quella che precede la pausa natalizia. Le donne potranno sedere sugli spalti di tutti i settori del King Saud University Stadium e non in alcuni dedicati. Questa la vittoria ottenuta dalla Lega Italiana in Arabia Saudita, dopo che lo scorso anno, quando si giocò a Gedda, le donne avevano avuto accesso solo in settori separati dagli uomini. Inoltre le donne straniere non avranno più l'obbligo di indossare l'abaya, il tradizionale indumento femminile, grazie al decreto del 27 settembre 2019 che ne abolisce l'obbligo di utilizzo.