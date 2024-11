Pogba-Juventus, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto

La storia tra Pogba e la Juve si chiude ufficialmente con un accordo per la risoluzione consensuale del contratto "di comune intesa a partire dal 30 novembre 2024", si legge nella nota del club. Il francese, che potrà tornare in campo da marzo, non rientrava più nei piani della società. "È stato un privilegio indossare la maglia bianconera e condividere così tanti momenti speciali insieme. Faccio tesoro dei ricordi che abbiamo creato. Vivono ancora", le prime parole del centrocampista

Adesso è ufficiale: Paul Pogba e la Juventus si separano . Il francese e il club bianconero hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto , a partire dal 30 novembre 2024. Pogba, ancora fermo per la nota vicenda doping e che potrà tornare in campo da marzo dopo aver ottenuto una riduzione della squalifica, non rientrava più nei progetti del club e di Thiago Motta.

Pogba ringrazia i tifosi e pensa già al futuro

"Il mio periodo alla Juventus è giunto al termine - ha scritto Pogba sui social dopo la pubblicazione del comunicato bianconero -. È stato un privilegio indossare la maglia dei bianconeri e condividere così tanti momenti speciali insieme. Faccio tesoro dei ricordi che abbiamo creato. Vivono ancora. Anche nei momenti più difficili dell'anno scorso, il vostro sostegno è stato fondamentale e voglio ringraziare i tifosi della Juve in tutto il mondo per la loro compassione. È stato un piacere aver vissuto così tanti grandi momenti con i miei compagni di squadra nel corso degli anni e auguro loro ogni successo in futuro. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera e di scendere in campo con il mio prossimo club”.