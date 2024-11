Napoli, Di Lorenzo e Buongiorno super in Nazionale

Anche in Nazionale prosegue il momento d'oro della difesa del Napoli. Di Lorenzo e Buongiorno sono stati fra i migliori nella vittoriosa partita contro il Belgio confermando la bontà del lavoro di Antonio Conte che ha registrato in tempi record una retroguardia che lo scorso anno avava subito tantissimi gol. In serie A invece con 9 reti sono la migliore e togliendo i match con Verona ed Atalanta in dieci partite ha subito soltanto 3 reti

Azzurro Italia o Napoli fa poca differenza. Nulla di strano allora che Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno abbiano brillato anche difendendo il colore della Nazionale. Un rendimento di primo livello che ha consentito al Napoli di avere la seconda migliore difesa del campionato. 9 gol subiti. Dato per certi aspetti distorto, anzi gonfiato, dagli scivoloni contro Verona e Atalanta, 6 gol incassati in due partite. Nelle restanti 10, sette clean sheet e solamente 3 reti subite. Merito del lavoro di Antonio Conte che ha avuto la bravura di far tornare in modalità ‘on’ Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera, e allo stesso tempo mettere nelle migliori condizioni Alessandro Buongiorno facilitandone l’inserimento nella nuova realtà. Rendimento confermato nel faccia a faccia con il compagno di squadra Lukaku nella partita contro il Belgio. Del resto nel 2024 l’ex difensore del Torino ha subito solo 4 dribbling in serie A, meglio di lui Gatti, 3. Tre invece i gol realizzati fino ad oggi in campionato dal capitano, letteralmente rinato dopo una stagione ben al di sotto dei suoi standard. Secondo, dietro a Viti dell’Empoli nella classifica dei contrasti vinti, 20. Primo, invece, per numero di occasioni create su azione per i propri compagni in questa Serie A (16). Ma del resto anche in questo caso, ripensando all’assist per Tonali, azzurro Napoli o Italia fa poca differenza.