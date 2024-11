Il neo-allenatore giallorosso, dopo aver svolto ieri il primo allenamento, sarà presentato oggi alla stampa alle 13. Sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport 24 e sul nostro liveblog. L'esordio di Ranieri sarà in diretta su Sky: Napoli-Roma domenica 24 novembre alle 18 ( Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251)

La terza avventura di Claudio Ranieri alla Roma è cominciata. Giovedì è arrivata prima l'ufficialità e poi il primo allenamento, oggi l'allenatore testaccino terrà la conferenza stampa di presentazione. Ranieri, che ha già allenato i giallorossi dal 2009 al 2011 e ancora nella parte finale della stagione 2018/19, guiderà la squadra in panchina fino al termine del campionato, poi assumerà un ruolo dirigenziale senior come consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. "La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione" si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società.

La conferenza stampa di Ranieri in tv e streaming su Sky

La conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma di Claudio Ranieri è in programma alle 13. Sarà trasmessa live sui profili social del club giallorosso e sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW.

Il debutto a Napoli: live su Sky Sport

L'allenatore testaccino sarà atteso subito da un calendario durissimo: il primo impegno ufficiale sarà la trasferta di Napoli, fissata domenica 24 novembre alle 18 (live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251), seguita da un'altra gara lontano da casa, quella di Europa League contro il Tottenham. A dicembre i capitolini affronteranno all'Olimpico Atalanta, Lecce e Parma (più il Braga in coppa), in trasferta Como e poi il Milan che chiuderà il 2024 della Roma.