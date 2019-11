1/32

Il CIES, l'Osservatorio del Calcio, ha stilato la classifica dei campionati europei per età media dei giocatori. La graduatoria colloca la Serie A nelle ultime posizioni, come uno dei tornei più 'vecchi'. Una notizia che non farà molto piacere a Roberto Mancini che, tuttavia, ha dimostrato che i giovani talenti in Italia ci sono e in gran quantità, senza dimenticare l'importanza di amalgamare una squadra anche con giocatori più esperti. Ecco di seguito la classifica per età media, dal campionato in Europa più 'giovane' al più 'anziano'