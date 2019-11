Guarda tutti gli highlights di A!

77' Dybala

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (70' Rabiot); Bernardeschi (61' Douglas Costa); Higuain, Ronaldo (55' Dybala). All. Sarri



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà (85' Rebic), Bennacer, Krunic (61' Bonaventura); Suso, Piatek (67' Leao), Calhanoglu. All. Pioli

Ammoniti: Krunic (M), Bennacer (M), Cuadrado (J), Hernandez (M), Suso (M), Calhanoglu (M)

19' rig Verre (V), 65' Vecino (I), 83' Barella (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro (85' D'Ambrosio), Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi (64' Candreva); Lukaku, Lautaro (81' Esposito). All. Conte



VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre (64' Henderson), Zaccagni (50' Tutino); Salcedo (84' Stepinski). All. Juric

Ammoniti: Brozovic (I), Zaccagni (V), Lautaro Martinez (I), Barella (I)

17' Rog (C), 26' Pisacane (C), 34' Simeone (C), 54' Joao Pedro (C), 66' Nainggolan (C), 75' e 87' Vlahovic (F)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (83' Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (78' Castro); Joao Pedro, Simeone (74' Cerri). All. Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (46' Sottil), Castrovilli (67' Benassi), Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa (72' Ghezzal). All. Montella

Ammoniti: Castrovilli (F), Pulgar (F), Nandez (C), Sottil (F)

68' Sprocati, 93' Cornelius

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo (83' Bruno Alves); Kucka, Scozzarella (71' Barillà), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (45' Sprocati). All.: D'Aversa

ROMA (4-3-3): Pau Lopez; Spinazzola (26' Santon), Fazio (71' Diawara), Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore (65' Under), Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca

Ammoniti: Zaniolo (R), Scozzarella (P), Barillà (P), Hernani (P), Kluivert (R), D'Aversa (P).



30' e 80' Correa (LA), 40' Lapadula (LE), 62' Milinkovic-Savic (LA), 78' rig. Immobile, 85' La Mantia (LE)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (72' Bastos), Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva (51' Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa (86' V. Berisha), Immobile. All. Inzaghi



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (86' Rispoli), Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (70' Shakov), Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar (73' La Mantia), Lapadula. All. Liverani

Ammoniti: Mancosu (LE), Leiva (LA), Lapadula (LE), Immobile (LA), Lucioni (LE)

Note: rigore sbagliato Babacar (LE) al 67'

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (84' Luperto); Callejon (60' Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (66' Elmas); Lozano, Mertens. All.Ancelotti

GENOA (4-3-3): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Pajac; Cassata (88' Radovanovic), Schöne, Lerager; Pandev (79' Cleonise), Pinamonti, Agudelo (90'+5 Ghiglione). All.Thiago Motta

Ammoniti: Schöne (G), Cassata (G), Llorente (N), Cleonise (G), Lerager (G)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira (82' Bertolacci), Jankto; Quagliarella (70' Ramirez), Bonazzoli (13' Caprari). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (59' Arana), de Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Muriel (63' Barrow). All. Gasperini

Ammoniti: Castagne (A), Malinovskyi (A), Depaoli (S), Gomez (A), Ferrari (S)

Espulsi: Malinovskyi (A) al 74'

UDINESE (3-5-2): Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Becao (85' Teodorczyk); Larsen, Mandragora (79' Fofana), Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski (65' Lasagna). All. Gotti

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Felipe (79' Vicari), Tomovic; Strefezza (46' Sala), Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari (68' Petagna), Paloschi. All. Semplici

Ammoniti: Nestorovski (U), Reca (S), Floccari (S), Becao (U), Okaka (U), Felipe (S), Tomovic (S), Cionek (S)

Note: rigore sbagliato Petagna (S) al 90'+8

17' rig. e 26' rig. Belotti, 75' e 80' Berenguer

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Aye (84' Zmrhal), Spalek (60' Donnarumma); Balotelli (46' Martella). All. Grosso



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Lukic (67' Laxalt), Meitè, Ansaldi (78' De Silvestri); Verdi (62' Berenguer), Belotti. All. Mazzarri



Espulso Mateju (B) al 41' per doppia ammonizione



Ammoniti: Cistana (B), Ansaldi (T), Lukic (T), Magnani (B), Meité (T), Tonali (B)