MOTORE. Un tormentone nello spogliatoio e anche in sede. Bisogna “alzare i giri del motore”. Cambiare marcia e portare l’Inter a un livello superiore. E’ necessario per portare discontinuità rispetto agli anni scorsi. Dopo stagioni di fatiche e delusioni bisogna invertire la tendenza: “Mi hanno chiamato per alzare i giri del motore. Se qualcuno non è in grado mi spiace ma io sono qui per questo”. I giri del motore sono diventati anche l’elemento di scontro con chi non segue Conte. “Succede quando si alzano i giri di perdere qualcuno per strada”.