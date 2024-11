Ibra ha parlato non solo della Kings League (di cui è diventato presidente), ma anche del big match del prossimo turno tra Milan e Juve: "Sarà diverso dalla Kings League, sarà una partita seria, un altro tipo di spettacolo". Sulla stagione dei rossoneri: "Dobbiamo migliorare l'equilibrio perché perdiamo qualche punto quando non dobbiamo perderne, ma la squadra sta lavorando bene e può migliorare"

Kings League, spettacolo e show ma non solo, anche l'incombente sfida tra Milan e Juventus. Zlatan Ibrahimovic parla durante a margine della presentazione della Kings League Italia: "Io sono il presidente e sono contento che la Kings League arrivi in Italia soprattutto per i tifosi che vedranno un calcio spettacolare, con regole diverse dal calcio normale, in Italia il calcio è passione e religione, sarà divertente".

Qual è la chiave del successo della Kings League?

"E' molto diverso dal calcio vero perché qui i tifosi possono fare delle regole, ci sono altre dinamiche, succedono delle cose che non puoi immaginare quando sei seduto sul divano davanti a una partita normale perché ci sono già delle regole, qua è spettacolo, è uno show".

Lo spettacolo ci sarà anche sabato con Milan-Juventus? Cosa bisogna aspettarsi?

"Non una partita del tipo della Kings League... Sarà un altro tipo di spettacolo, un po' più serio".



Come arriva il Milan a questa sfida? Quest'hanno ha fatto bene nelle grandi partite, nel derby e con il Real Madrid...

"E' un lavoro e lo stiamo facendo tutti i giorni per trovare equilibrio e stabilità, la squadra sta facendo bene, possiamo fare anche meglio ed è quello che vogliamo".



Cosa ti piace di più di questo Milan e cosa invece si potrebbe migliorare?

"Bisogna migliorare l'equilibrio, perdiamo qualche punto in partite in cui non bisogna perderne, deve esserci un bilanciamento sia mentale che di gioco e quandro troveremo proprio questo equilibrio la squadra andrà molto meglio, siamo positivi, abbiamo forza e vogliamo migliorare".



Interverrete sul mercato?

"Avete qualche desiderio o consigli? Tutti sanno tutto e tutti danno consigli, scherzo. Il mercato è tutti i giorni, abbiamo lo scouting per vedere quello che serve per il futuro, in questo momento non abbiamo pensieri per rinforzare la squadra ma vediamo cosa succede, speriamo di rimanere così e andare avanti".



Il calcio di adesso avrebbe bisogno di un po' di show della Kings League?

"Non lo so, perché sono un ex calciatore e a me andava bene, capisco i tifosi, ma nel calcio vero c'è tutto, quello della Kings League è uno show, per un pubblico che guarda il calcio in un altro modo o per far crescere l'interesse verso il calcio".