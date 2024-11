Vlahovic esce per infortunio in Serbia-Danimarca

Juventus in allarme per Vlahovic. L'attaccante è uscito al minuto 88 della sfida di Nations League tra Serbia e Danimarca per un problema muscolare. Dalle immagini e dalle smorfie del bianconero, uscito accompagnato da un membro dello staff della Nazionale, sembra trattarsi di un problema muscolare nella zona retrostante la coscia sinistra. c’è preoccupazione in casa Juventus vista l’importanza del giocatore: la coperta è corta in attacco e sabato c'è il big match contro il Milan

