Genoa, brutto infortunio per Kouamé: si teme la rottura del legamento crociato

Brutta notizia per Thiago Motta che arriva direttamente dalla Coppa d'Africa Under 23: l'attaccante della Costa D'Avorio si è infortunato gravemente durante la gara contro il Sudafrica. Già rientrato in Italia, si attendono gli esami per la diagnosi definitiva, ma si teme la rottura del legamento crociato

Una situazione di classifica difficile e un tentativo di risalita che si complica ulteriormente: le notizie che arrivano dalla Coppa d'Africa Under 23 sono tutt'altro che positive per il Genoa e per Thiago Motta. Christian Kouamè, infatti, si è infortunato al ginocchio durante la gara di martedì, persa dalla sua Costa D'Avorio contro il Sudafrica per 1-0. L'incidente è avvenuto al minuto 72 sul punteggio di 0-0 ed è sembrato subito molto serio. Si sospetta infatti la rottura del legamento crociato. L'attaccante è già rientrato in Italia e si sottoporrà domani agli esami strumentali che daranno una diagnosi definitiva.

Sicuramente un brutto colpo per la formazione rossoblù, visto che Kouamè è stato finora il miglior marcatore della squadra con 5 reti e viste anche le difficoltà che stanno avendo gli altri componenti del reparto offensivo in fase di realizzazione. Già assente nell'ultima gara contro il Napoli proprio per i suoi impegni con la Nazionale, Kouamè sarà costretto a uno stop forzato. Toccherà a Thiago Motta cercare di trovare le soluzioni giuste per sostituire un giocatore così importante.