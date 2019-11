Ruud Gullit, Marco Van Basten e Frank Rijkaard: i tre olandesi che a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90 hanno scritto alcune delle pagine più belle della storia del Milan, tornano prepotentemente nei pensieri dei tifosi rossoneri. Il motivo? Presto spiegato. Tutto merito di Ruud Gullit che su Instagram ha pubblicato una foto d’epoca che lo ritrae insieme agli ex compagni di squadra, per una volta però non in campo, bensì in spiaggia e tutti e tre in costume durante un momento di relax. "Ritorno al passato", la didascalia che accompagna la foto. Lo scatto di circa 30 anni fa ha subito fatto tornare alla mente dei tifosi rossoneri i trionfi e le grandi imprese di quel Milan, che aveva proprio nei tre fuoriclasse olandesi gli uomini copertina. Operazione nostalgia per Gullit e per tanti sostenitori rossoneri che per qualche ora sono così ritornati con la mente al passato, agli anni d’oro dell’epopea Berlusconi. Tanti i commenti al post su Instagram, di tifosi del Milan ma non solo: tra le risposte spicca anche quella di Filippo Galli, ex difensore di quella squadra, che si è limitato a un semplice ma efficace "Not that bad”. Già, davvero niente male.