Serie A, il calendario del prossimo turno

Dopo la settimana di sosta causa impegni delle nazionali, la Serie A tornerà in campo con una 13^ giornata tutta da seguire fra 13 giorni: Juventus, Milan e Inter in campo sabato, poi sei gare domenica e il posticipo del lunedì tra Spal e Genoa. Date e orari: il programma completo del prossimo turno

Quali partite si giocheranno sabato 23 novembre?

A dare il via alla 13^ giornata di Serie A sarà la sfida tra Atalanta e Juventus che si giocherà sabato alle ore 15 a Bergamo. Alle 18 riflettori accesi su San Siro, dove il Milan di Stefano Pioli affronterà il Napoli in uno dei match più attesi di questa giornata. Terzo e ultimo incontro in calendario sabato sarà quello tra Torino e Inter che si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Quali partite si giocheranno domenica 24 novembre?

Dopo i tre anticipi del sabato, Serie A protagonista anche domenica con sei incontri. Ad aprire il programma sarà il lunch match tra Bologna e Parma che si giocherà al Tardini alle 12.30. Tre le gare delle 15: la Roma di Fonseca sfiderà il Brescia all’Olimpico, mentre il Sassuolo se la vedrà con la Lazio, impegno casalingo per l’Hellas Verona che al Bentegodi affronterà la Fiorentina. Alle 18 toccherà alla Sampdoria scendere in campo nel match del Ferraris contro l’Udinese. Ultima gara domenicale, il posticipo serale (fischio d’inizio ore 20.45) al Via del Mare tra Lecce e Cagliari.

Quale partita si giocherà lunedì 25 novembre?

A chiudere la tredicesima giornata di campionato sarà il posticipo del lunedì tra Spal e Genoa, gara che si giocherà allo stadio Paolo Mazza di Ferrara con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Qual è il big match della 13^ giornata?

Sono due i match di cartello di questo turno di campionato: alle 15 di sabato l’Atalanta di Gasperini affronterà la Juventus in una gara ad alta quota che promette gol e tante emozioni. A seguire, sabato alle ore 18, toccherà al Milan di Stefano Pioli affrontare il Napoli in un gara che difficilmente annoierà il pubblico presente a San Siro.

Il calendario della 13^ giornata