Napoli, messaggio d'amore di Koulibaly: "Qui la mia famiglia e io ci sentiamo a casa"

Per Napoli, a livello calcistico, non è un momento felicissimo. Nell'ultimo periodo i risultati non arrivano, gli azzurri sono lontani dalle prime posizioni e in città si parla più delle polemiche post-Salisburgo che di quanto accade in campo. E c'è chi teme che questo possa portare via dei big dal Napoli, a partire da Kalidou Koulibaly. Certamente il senegalese è tra i pezzi pregiati della rosa azzurra e ha mercato, essendo anche tra i candidati per il Pallone d'Oro. Al momento, però, il difensore è legato a Napoli e al Napoli, come ha dimostrato con un bel post pubblicato su Instagram: "Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa". Un messaggio d'amore verso la città che ormai da più di cinque anni ha adottato Kalidou Koulibaly, che certamente farà piacere ai tifosi del Napoli in un momento così delicato.