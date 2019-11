Non solo la questione ammutinamento ancora da chiarire (con la squadra che aspetta notizie da De Laurentiis); non solo la sempre più evidente crisi di risultati e di gioco che Ancelotti dovrà risolvere; non solo i problemi legati alla micro criminalità che sta infastidendo, e non poco, i giocatori del Napoli. In mezzo a tutto questo gran casotto partenopeo c’è un altro problema (che sconfina quasi nel giallo) da gestire: l’infortunio di Arek Milik, l’attaccante azzurro più in forma dell’ultimo mese. Il polacco, infatti, ha saltato l’ultima partita interna contro il Bologna (forse non a caso terminata 0-0) ufficialmente per un’indisposizione, come comunicato dal Napoli attraverso un tweet, ma poi si è diretto nel ritiro della sua Nazionale per rispondere, almeno formalmente, alla chiamata del suo Ct.