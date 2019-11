INTER-PARMA, IL (NON) MISTERO DEL FUORIGIOCO DI CANDREVA

In un campionato caratterizzato da tante polemiche, il fuorigioco è un'isola felice. O quasi. Nonostante l'accuratezza vicina alla perfezione del sistema "cross air" infatti in tanti sollevarono dubbi sulla posizione di Candreva in occasione del gol di Lukaku in Inter-Parma. Prospettive fuorvianti e scarsa fiducia nel lavoro in sala video, con una curiosità: in quella occasione il Var era Calvarese, di professione ingegnere (e il suo capo Rizzoli è un architetto).