Atalanta-Juventus, le chiavi tattiche della sfida

Il baricentro di tutta la squadra è stato generalmente più basso, ma la notizia è che Gosens non sia riuscito ad attestarsi mediamente oltre la linea di centrocampo a causa della grande propositività di Di Lorenzo. Dall’altra parte, Hateboer poteva alzarsi perché dalla sua parte c’era un difensore più prudente come Luperto, adattato per l’occasione in una posizione ibrida tra il terzo centrale difensivo e il terzino a sinistra.

Una situazione simile potrebbe riproporsi contro i terzini della Juventus: con Alex Sandro non al meglio, sulla sinistra potrebbe toccare a De Sciglio, che storicamente da quel lato ha sempre agito da terzino bloccato. Hateboer potrebbe dunque trovare parecchio spazio per le sue corse in avanti, costringendo la mezzala sinistra della Juventus a ripiegamenti anche molto profondi.

A destra, invece, sia Cuadrado che Danilo garantiscono un’interpretazione “di spinta”, con il colombiano al momento molto più a suo agio nella gestione dei tempi e nella lettura delle posizioni dei compagni, mentre il brasiliano tende a stringere spesso la sua posizione, un atteggiamento forse ancora figlio degli anni passati con Guardiola. Ad ogni modo, sarebbe una novità per Sarri, parecchio refrattario a generare discontinuità nei quattro dietro, cambiare entrambi i terzini nella stessa partita, ma se giocherà De Sciglio a sinistra, toccherà sicuramente al compagno di destra proporsi più spesso, creando potenzialmente una situazione simile alla partita contro il Napoli per Gosens.

Le rotazioni dei centrocampisti della Juventus

Contro la marcatura molto orientata all’uomo di Gasperini, Pjanic (o Bentancur) potrebbero soffrire parecchio a ricevere palla in avvio di manovra. Come abbiamo visto, la priorità della Juventus quando costruisce dal basso con i difensori centrali è trovare Pjanic, optando solo in seconda battuta per altre soluzioni. Le scalate aggressive dei mediani orobici, che oltretutto potrebbero contare sull’apporto difensivo di Pasalic, schierato da trequartista, possono essere dunque un problema.

Per uscire in maniera pulita da dietro, la Juventus avrà bisogno che almeno una delle mezzali sia pronta a proporsi come soluzione diretta per i difensori, sfruttando gli allontanamenti strategici del vertice basso (Pjanic o Bentancur). Rabiot, nelle ultime presenze, ha mostrato di saper leggere bene queste situazioni e di avere la giusta dimestichezza per raccogliere il possesso anche prima della linea di centrocampo, ma dovrebbe a sua volta stare molto attento alle marcature strette degli avversari.

Finora la Juventus non ha avuto grosse difficoltà, fatta eccezione per le partite contro Fiorentina e Verona, giocate con il momentaneamente accantonato 4-4-2 asimmetrico, nell’uscire dalla difesa in maniera pulita. L’Atalanta, coi suoi 17,9 recuperi nella metà campo avversaria a partita, è la seconda squadra del campionato da questo punto di vista e sarà sicuramente un ulteriore banco di prova per misurare la qualità della costruzione, e soprattutto la puntualità nelle rotazioni posizionali dei centrocampisti di Sarri.