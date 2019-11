Juventus, Chiellini torna ad allenarsi in campo: VIDEO

Una buona notizia per Giorgio Chiellini e per la Juventus. Il capitano bianconero, out dallo scorso 30 agosto per il grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro riportato durante una seduta di allenamento, è tornato ad allenarsi in campo. Il difensore ha postato sui propri profili social un video che mostra i progressi durante una sessione di lavoro alla Continassa: Chiellini, seguito da vicino da un membro dello staff della Juve, è tornato a correre e ha provato anche diversi cambi di direzione. Di recente il numero 3 bianconero ha dichiarato di lavorare per tornare a disposizione di Maurizio Sarri intorno a febbraio/marzo: la sua speranza è giocare nuovamente la finale di Champions League con la Juventus e l'Europeo con l'Italia. La rincorsa è già iniziata.