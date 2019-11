Il difensore risponde in conferenza alle domande dei giovani tifosi bianconeri: "Da piccolo tifavo Milan, poi sono migliorato…. Il mio idolo era Maldini. L'avversario più forte? Esclusi gli extraterrestri Messi e Ronaldo, dico Ibra"

"Essere il capitano della Juventus è bellissimo, ma è anche un grande responsabilità. Basta vedere le foto dei capitani prima di me… Ho avuto la fortuna di giocare con loro e li prendo come esempio perché sono persone speciali e mi hanno aiutato tanto nella mia crescita. Essere capitano della Juve e della Nazionale, però, va oltre ogni sogno più grande che potessi avere alla vostra età", parla così Giorgio Chiellini ai tanti bambini presenti davanti a lui in conferenza stampa nel corso dello Junior Reporter, evento nel quale il capitano della Juventus ha risposto alle domande dei Junior Member del club bianconero. Chiellini che, rispondendo al quesito di un giovanissimo tifoso della Juve, svela un particolare retroscena: "Da bambino ero tifoso del Milan, purtroppo, poi crescendo sono migliorato…", sorride Chiellini. Che aggiunge: "Il mio giocatore preferito era Paolo Maldini. Ma da quando sono alla Juve è stato subito amore e ora penso sia difficile trovare uno più juventino di me al mondo".

"Avversari più forti? Messi e CR7 extraterrestri, poi dico Ibra"

"L’avversario più forte che ho incontrato? Escludendo Cristiano Ronaldo e Messi, che sono due extraterrestri, dico Ibrahimovic: Zlatan aveva forza fisica, velocità, tecnica, personalità. Era tosta giocarci contro", ha svelato Chiellini. Spazio alle partite indimenticabili… "Ce ne sono un po'. La prima, quella dell’esordio, anche se ho giocato solo 10 minuti, era un Juve-Messina. Poi quella dello scudetto di Trieste, il primo di questo ciclo. Un'emozione fortissima che mi rimarrà sempre dentro. Poi c'è stata l'invasione, mi hanno tirato su, spinto, spogliato. Un culmine di emozioni che anche tra tanti anni mi ricorderò sempre".

"Esultanza? Nata con gli amici"

Ancora fermo dopo l’infortunio al ginocchio che lo sta tenendo ai box ormai da inizio stagione, Chiellini ha svelato altre interessanti curiosità: "Il mio obiettivo principale è dare alla mia famiglia tutto l'amore di cui ha bisogno. In questi mesi da infortunato mi sto godendo tanti momenti, perché viaggio meno, quindi la sera ora sono spesso a casa e posso trascorrere tanto tempo con le mie figlie". Il difensore della Juve ha poi aggiunto: "Se ho mai avuto paura? Certo, in tutte le partite. Ma bisogna trasformala in qualcosa di positivo. Un po' di paura è positiva, perché permette di rimanere concentrato e rendere meglio. Il perché dell’esultanza stile gorilla? Mi piacciono gli animali. Ne pensavo una insieme ai miei amici, volevo un’esultanza che mi caratterizzasse".