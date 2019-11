Un gran destro su cui Sirigu si è fatto trovare pronto. Un colpo di tacco per rimettere il pallone al centro, poi una fitta al ginocchio. "Ho sentito un tac" ha detto Nicolò Barella ad Antonio Conte mentre raggiungeva il proprio posto in panchina. Il centrocampista è stato sostituito nei minuti di recupero del primo tempo e al suo posto è entrato Borja Valero. L’Inter, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato una prima diagnosi del problema. "Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino - Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni" si legge sull’account Twitter dei nerazzurri.

Infortunio anche per Belotti

Barella non è stato l’unico calciatore ad esser stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Proprio nelle fasi iniziali della partita, Andrea Belotti ha chiesto il cambio dopo un colpo fortuito ricevuto al costato, che gli ha impedito di proseguire la gara. L’attaccante ha provato a giocare sul dolore, ma senza successo. Per questo, dopo 13 minuti di gioco, ha lasciato il posto a Simone Zaza. Il giocatore è stato portato subito in ospedale per comprendere l'entità dell'infortunio.