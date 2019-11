"Distacco di un frammento cartilagineo della rotula". È questo l'esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicolò Barella, uscito per infortunio nel corso dell'ultima gara di campionato vinta dall'Inter contro il Torino. Il centrocampista classe '97, costretto a lasciare il terreno di gioco nei minuti di recupero del primo tempo contro i granata per una distorsione al ginocchio destro, dovrà operarsi. Non ci sono buone notizie per Antonio Conte, che dovrà rinunciare al suo numero 23 per diverse gare: per Barella previsto circa un mese di stop.

La nota del club

A fare chiarezza sulle condizioni di Barella è stata la stessa società nerazzurra attraverso questo report medico apparso sul proprio sito ufficiale: "Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia".

Quali partite salterà Barella

Barella sarà costretto a saltare un ciclo di gare fondamentali per la stagione dell'Inter. Il centrocampista sarà sicuramente assente nel prossimo impegno decisivo in Champions League contro lo Slavia Praga e anche in occasione dell'ultimo match interno del girone contro il Barcellona in programma il 10 dicembre. In campionato, invece, il classe '97 salterà le gare interne contro Spal, Roma e Genoa, oltre alla trasferta con la Fiorentina. Il rientro dovrebbe dunque avvenire nel turno dopo la sosta natalizia (5 gennaio 2020), quando l'Inter sarà impegnata a Napoli contro la squadra di Ancelotti.