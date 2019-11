Torino-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Il terzo anticipo della 13^ giornata di Serie A mette di fronte Torino e Inter. Conte conferma il 3-5-2 e presenta due novità: Godin in difesa e D'Ambrosio a centrocampo. In avanti spazio a Lukaku e Lautaro. Mazzarri si schiera a specchio e sceglie Verdi in appoggio a Belotti. Il match è in diretta su DAZN1 (canale 209)