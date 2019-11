Milan-Napoli 0-0: risultato in diretta LIVE

Milan e Napoli alla ricerca del riscatto nella sfida di San Siro. I rossoneri allenati da Pioli prima della sosta hanno perso 1-0 in casa della Juve. La squadra di Ancelotti non è andata oltre lo 0-0 al San Paolo con il Genoa. Cambio di formazione in extremis per i rossoneri: Suso non ce la fa, gioca Rebic. Diretta esclusiva su Sky Sport Serie A