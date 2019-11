Probabili formazioni di Bologna-Parma

Mihajlovic senza difensori, D'Aversa in affanno in attacco: tra squalificati e infortunati il derby d'Emilia diventa un rebus per i due allenatori. Bologna-Parma si gioca domenica 24 novembre, calcio d'inizio alle 12.30. Diretta DAZN1 (canale 209)

Bologna e Parma si affrontano con problemi simili ma in reparti diversi. Se i rossoblù si ritrovano a corto di difensori, la squadra di D'Aversa è invece priva di punte. Gli infortuni hanno colpito senza pietà l'attacco dei crociati: l'ultimo a dare forfait è stato Cornelius, fermato da un problema muscolare piuttosto serio durante la pausa, impegnato con la Danimarca.

Bologna, Bani squalificato

Danilo e Bani sono squalificati., Mihajlovic deve inventarsi una nuova difesa: l'unico sicuro del posto è Denswil, che potrebbe essere affiancato da Medel (arretrato) o dal rientrante Tomiyasu che spicca per duttilità. In attacco Santander dà forfait per circa un mese (lesione al bicipite femorale) e ci sarà l'intramontabile Palacio. Soriano e Dijks hanno lavorato a parte e sono out.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Parma, sos attacco

D'Aversa, che aveva perso Gervinho in occasione dell'ultimo turno di campionato, dovendo già fare i conti con gli infortuni di Karamoh e Inglese nel reparto avanzato, ha ricevuto anche una brutta notizia dalla Danimarca. Il suo giocatore più in forma, Cornelius, ha rimedato una lesione muscolare che lascia i gialloblù con un attacco spuntato. Con tutta probabilità vedremo un tridente inedito composto da Kucka, Kulusevski e Sprocati. Hernani è squalificato. In difesa ballottaggio Bruno Alves-Dermaku.

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Brugman, Scozzarella, Barillà; Kucka, Kulusevski, Sprocati.