Probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Liverani recupera Lapadula e lancia La Mantia dal 1' in attacco. Maran con il dubbio Nandez a centrocampo e la certezza Nainggolan alle spalle di Simeone e Joao Pedro. Tutte le ultime sulle formazioni di Lecce e Cagliari. Partita in diretta domenica 24 novembre alle 20.45 su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio (canale 251)

Il posticipo domenicale della 13^ giornata di Serie A si gioca allo stadio Via del Mare, dove alle 20.45 il Lecce attende il Cagliari, rivelazione di questo campionato con 24 punti, al terzo posto alla pari con la Lazio prima della sosta. Sfida da ex, con ben sette giocatori del Lecce che hanno un passato nel Cagliari (Mancosu, Rossettini, Farias, Tabanelli, Tachtsidis, Gabriel e Vigorito) e che raramente nella sua storia è terminata in parità. Solo tre delle 16 gare disputate tra le due formazioni in Serie A sono finite con il segno X, per un parziale completato da sette successi sardi e sei pugliesi.

Lecce, c'è La Mantia con Lapadula

Settimana complicata quella trascorsa dall'attacco del Lecce. Farias e Falco devono ancora recuperare a pieno mentre Babacar e Lapadula hanno lavorato a parte nei primi giorni di lavoro settimanali per alcuni piccoli problemi muscolari. Dovrebbe essere il secondo a partire titolare nel 4-3-1-2 allestito da Fabio Liverani accanto a La Mantia, con Mancosu dietro le punte. Out anche Fiamozzi e Tabanelli, in difesa Calderoni è favorito su Dell'Orco a sinistra mentre in mezzo al campo ci sarà Majer a completare il trio con Tachtsidis e Petriccione.

LECCE (4-3-1-2), probabile formazione: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; La Mantia, Lapadula. All.: Liverani

Cagliari, Pellegrini e Nandez i dubbi di Maran

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e imbattibilità che perdura dall'1 settembre. Sono i dati con cui il Cagliari si presenta alla trasferta di Lecce. Conferma è la parola d'ordine per Rolando Maran, che ha però due dubbi: Luca Pellegrini e Nahitan Nandez. Il primo proverà a stringere i denti mentre l'uruguaiano è rientrato solo parzialmente in gruppo e potrebbe cedere il posto a Ionita nel 4-3-1-2. La certezza è il triangolo in attacco con Nainggolan alle spalle di Simeone e Joao Pedro. Da valutare anche le condizioni di Ceppitelli, alle prese con una fascite plantare che non dovrebbe però impedirgli di sedere in panchina.

CAGLIARI (4-3-1-2), probabile formazione: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All.: Maran