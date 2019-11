La Lazio e Sergej Milinkovic-Savic hanno un tifoso in più. È il famosissimo wrestler Rey Mysterio che ha inviato un video al centrocampista biancoceleste per complimentarsi con lui e con la squadra di Simone Inzaghi per quanto sta facendo nelle ultime settimane. "Ciao Sergej, come stai? Volevo congratularmi con te e la Lazio per il calcio che state mostrando in questo campionato. Yo ricorda: tu sei il Sergente in campo, quindi continua il tuo gran lavoro! Booyaka, 619”. Alludendo alla ‘mossa’ che ha reso famoso lo stesso Mysterio.

La risposta di Milinkovic-Savic

Nel postare il video, il centrocampista serbo ha voluto ringraziarlo: “Il Sergente ringrazia il generale Rey Mysterio! Forza Lazio 619”. Non sono mancati i commenti di giocatori fan come Strakosha: “Childhood hero 6....1....9”.