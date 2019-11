Milan, cena di squadra in vista di Parma. Paga Pioli

Il momento è delicatissimo. Una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato. Ma, soprattutto, solo quattro successi da agosto ad oggi. Troppo poco se ti chiami Milan e il tuo obiettivo è l'Europa. La classifica, infatti, piange e dice dodicesimo posto a quota 14 punti. Certo, da quando Pioli è subentrato a Giampaolo il calendario non lo ha aiutato. Roma, Lazio, Juventus e Napoli, non ostacoli facili. Anche il prossimo avversario non sarà banale, perché i rossoneri andranno a Parma, laddove la squadra di D'Aversa ha due volti opposti: quattro vittorie e tre sconfitte. C'è bisogno dunque di rasserenare gli animi. Motivo per cui Pioli ha deciso di portare la squadra a cena fuori in un ristorante nel centro di Milano, incaricandosi di pagare il conto finale. Tutti presenti, eccezione fatta per la dirigenza. Un modo per fare gruppo e stare tutti uniti anche fuori dal campo. L’allenatore è arrivato per primo insieme a tutto il suo staff. A seguire Bonaventura, l’uomo del momento dopo il gol al Napoli. Poi Paquetà con Piatek, Donnarumma col fratello Antonio e Caldara. Reina in taxi. Kessie, Theo, Rebic e Calhanoglu con Bennacer. Via via tutti gli altri.

Pesce e... Champions

La squadra ha trascorso quindi una bella serata. Il menù tutto a base di pesce, nella riservatezza di una saletta riservata proprio al Milan. Nella stanza anche un televisore da cui Romagnoli e compagni hanno potuto assistere alle partite del mercoledì di Champions. Un po' di Napoli, avversario nell'ultimo turno di campionato e impegnato con il Liverpool. Un po' anche di Inter, in campo a Praga. Nella speranza che l'Europa torni ad essere casa anche per i rossoneri.