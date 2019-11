All'indomani della bella vittoria di Champions sullo Slavia Praga, un'altra bella notizia per i tifosi nerazzurri: l'ex centrocampista lavorerà nel dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale: "Orgoglioso di tornare a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto"

Inter, riecco un altro pezzo del Triplete nerazzurro. Dejan Stankovic torna a casa. Il centrocampista protagonista dell’anno dei record 2010 entrerà a far parte del Settore giovanile. L’annuncio del club è arrivato con un tweet sul proprio account ufficiale: “Bentornato. Entra a far parte del Settore giovanile Dejan Stankovic, lavorerà nel dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale". A commentare la notizia, lo stesso ex centrocampista nerazzurro con un post sul suo account Instagram: “L’Inter per me è sempre stata una seconda casa. Orgoglioso di tornare a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto!”.

Gli altri ex Triplete

Stankovic raggiunge il vicepresidente Javier Zanetti, Gabriele Oriali (rientrato quest’anno ad Appiano Gentile e a stretto contatto con José Mourinho nel 2010). Nel settore giovanile, c’è invece l’altro compagno di squadra Christian Chivu, che allena l’Under 17.

Dinastia Stankovic

Tra le giovani promesse nerazzurre, poi, non mancano due figli dell’ex campione dell’Inter. Il secondo figlio Filip (2002) è attualmente portiere della Primavera. E poi c’è Alexandar, classe 2005, centrocampista come papà.