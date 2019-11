Cinque sconfitte consecutive per il Brescia in campionato e il caso Balotelli scoppiato alla vigilia della partita contro la Roma ad aumentare le polemiche. Fabio Grosso in conferenza stampa ha però chiuso il caso: "Non voglio parlare sempre di lui, ogni volta si vede se va via un minuto prima. Ho un rapporto sincero con Mario. I convocati li farò più tardi, ma dovrebbe essere a disposizione. Se riesce a mettere le sue caratteristiche in campo può esserci utile" ha risposto l'allenatore del Brescia preannunciando la convocazione dell'attaccante italiano. "Queste partite si preparano da sole. Tutti conosciamo l'importanza di questi match. Veniamo da gare difficili e incontriamo una squadra che è in fiducia. Ci daranno filo da torcere. Mi aspetto un'Atalanta con tanta qualità. Non voglio caricare la sfida di pressioni, ma ci servono punti per la classifica", ha detto Grosso nella conferenza stampa di presentazione di Brescia-Atalanta.

"Dobbiamo essere perfetti e vincere ogni duello"

Poi Grosso ha analizzato la situazione della sua formazione e lo stato d'animo dei giocatori: "In questa squadra sono pochi quelli che hanno già giocato in Serie A. All’inizio si puntava sull'entusiasmo, poi sono arrivate le sconfitte che ci hanno rimesso con i piedi per terra. Dobbiamo essere perfetti. Ho a disposizione un gruppo sano che mette tutto in ogni allenamento. Anche il pubblico ci ha aiutato molto, non gli devo chiedere nulla, saranno importantissimi anche i tifosi". Sulle possibili scelte tattiche invece: "Non saranno determinanti i numeri, ma la partita sarà piena di duelli. Sarà importante l’atteggiamento. Donnarumma? Ha sempre qualche problemino, non ha recuperato bene da Roma e ha saltato qualche allenamento, comunque sarà a disposizione" ha concluso Grosso.