Balotelli-Grosso, cosa è successo durante l'allenamento del Brescia

Fabio Grosso ha occupato da poco la panchina del Brescia, posizione che tra le tante responsabilità comprende anche la gestione di Mario Balotelli: il numero 45 delle Rondinelle oggi ha lasciato anzitempo il campo di allenamento per rientrare negli spogliatoi. Durante la partitella, il giocatore è parso poco coinvolto, un po' svogliato. L'allenatore ha scelto di sostituirlo e Balotelli, con ogni probabilità indispettito dalla decisione, ha chiesto di poter concludere così il suo allenamento. Avuto il via libera da parte di Grosso, ha lasciato il campo di gioco e il centro di allenamento. Super Mario è parso piuttosto nervoso perché è stato escluso dai titolari nelle prove tattiche in vista della sfida con la Roma. Per l’occasione rientrerà Torregrossa ed è lui il favorito a cominciare la partita al fianco di Donnarumma in attacco.

Il precedente

Balotelli non è nuovo ad episodi di questo tipo. In Nazionale accadde un episodio analogo, durante la gestione di Cesare Prandelli. L’attaccante non si impegnava particolarmente durante il riscaldamento e l’allora commissario tecnico dell’Italia lo riprese in modo molto deciso.