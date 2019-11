Juventus Sassuolo, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Juventus - Sassuolo?

La partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la 14^ giornata si Serie A, si gioca domenica 1 dicembre alle ore 12.30 all’Allianz Stadium di Torino.

Dove è possibile guardare Juventus - Sassuolo?

Il match fra Juventus e Sassuolo verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. I clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN possono vedere la gara in TV sul canale 209.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Sono 12 i precedenti in Serie A tra le due squadre. Sfida tradizionalmente favorevole alla Juventus che ha vinto 10 volte, una la gara finita in pareggio e solo una la vittoria dei neroverdi a Torino. I bianconeri hanno vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo, parziale in cui hanno segnato 21 reti (3 di media a match). Sono invece 6 le partite giocate allo Stadium con un punteggio complessivo di 18 a 2 in favore della Juventus. Inoltre la vittoria più ampia dei bianconeri nel nuovo stadio è arrivata proprio contro il Sassuolo, quando vinse nel febbraio del 2018 per 7 a 0, al pari di Juventus-Parma 7-0 del novembre 2014.

Come arrivano alla partita Juventus e Sassuolo?

La Juventus dopo 13 giornate è imbattuta in Serie A. Striscia aperta di 4 vittorie consecutive, l'ultima contro l'Atalanta. I bianconeri hanno raccolto 35 punti in questo campionato, dopo 13 gare stagionali nella storia della Serie A solo la stessa Juventus ha fatto meglio: nel 2018/19 (37) e nel 2005/06 (36). Tanti punti per i bianconeri sono arrivati nei minuti finali di partita. Le ultime sei reti della squadra di Sarri in campionato sono state infatti realizzate negli ultimi 20 minuti di partita, dopo che cinque delle precedenti sei erano arrivate prima del 70° minuto. La Juventus inoltre è la squadra che ha raccolto più punti (otto) con gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A, solo un punto invece per i neroverdi nello stesso intervallo di gara. Il Sassuolo invece ha perso tutte le ultime sette partite di Serie A contro la squadra prima in classifica all’inizio di un turno di campionato, subendo 17 reti, 2.4 di media a match.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Sarà una sfida tra attaccanti. Il Sassuolo è infatti la vittima preferita di Gonzalo Higuaín con la maglia della Juventus in campionato (sei reti in quattro sfide), inclusa la sua unica tripletta con i bianconeri in Serie A (allo Stadium nel febbraio 2018. Non solo gol ma anche tanti passaggi chiave per l'argentino. Il giocatore bianconero ha fornito un assist in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A e non ha mai fornito un passaggio vincente per quattro presenze consecutive nei Top-5 campionati europei. Dall'altra parte Francesco Caputo ha segnato nelle ultime due partite di campionato, solo una volta in Serie A è andato in rete in tre match consecutivi: nel novembre 2018 con l’Empoli.