Brescia Atalanta, dove vedere la partita di Serie A in tv: gli orari

La squadra di Grosso cerca un successo per provare a svoltare, quella di Gasperini va a caccia di una vittoria che manca da quattro turni in Serie A: derby tutto da seguire quello che si giocherà sabato alle ore 15 al Rigamonti. Brescia-Atalanta in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

L’ultimo precedente in campionato risale addirittura all’aprile 2006, Serie B: a distanza di 13 anni torna il derby tra Brescia e Atalanta, questa volta però in Serie A. Una sfida attesissima e tutta da seguire, con in palio tre importantissimi punti: la formazione allenata da Grosso, ultima in classifica a quota 7 punti, vuole interrompere la lunga striscia di sconfitte consecutive per provare a dare una svolta a una stagione fino a questo momento difficile; l’Atalanta di Gasperini, dopo il successo in Champions contro la Dinamo Zagabria che mantiene aperti i sogni di qualificazione agli ottavi, è chiamata a riscattare la sconfitta (3-1) contro la Juventus nell’ultimo turno. I nerazzurri – senza vittorie da 4 giornate (due pareggi e due sconfitte) in campionato – arrivano al match da sesti in classifica a quota 22 punti. Curioso dato statistico: solo il Maiorca (34) ha tentato meno tiri nello specchio della porta del Brescia (38) nei Top-5 campionati europei in corso, mentre l’Atalanta è prima (98) in questa speciale classifica.

Dove vedere Brescia-Atalanta

La gara tra Brescia e Atalanta, valida per la 14^ giornata di Serie A, si giocherà sabato alle ore 15.00 allo stadio Rigamonti di Brescia. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); La partita inoltre sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go. Telecronaca della gara affidata a Polizzi-Pellegrini.