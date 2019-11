Le probabili formazioni di Brescia-Atalanta

Due squadre che vivono momenti opposti e che non si ritrovavano l'una davanti all'altra dall'aprile del 2006. Non era Serie A ma Serie B. Vinse l'Atalanta 2-0, risultato che Gasperini spera possa ripetersi. I suoi ragazzi sono reduci dalle fatiche di Champions, dove hanno battuto la Dinamo Zagabria tenendo viva la speranza ottavi di finale. Dall'altra parte, però, c'è bisogno di una reazione in campionato, dove i nerazzurri non vincono da quattro gare. Il Brescia, invece, viene da due ko pesanti. Prima i 4 gol presi dal Torino, poi i tre incassati dalla Roma. Non un grande avvio per Grosso, anzi. Servono punti per smuovere una classifica pericolosa.

Brescia, Balotelli convocato



La nota più importante riguarda Balotelli, di nuovo nella lista dei convocati dopo aver saltato la trasferta di Roma. Possibile che l'attaccante venga schierato perfino dal 1' in coppia con Torregrossa (Donnarumma ha lavorato in gruppo solo giovedì). Mateju rientra dalla squalifica ma non è detto che Martella esca dall’XI titolare. Attenzione a un possibile cambio di sistema con Grosso che non esclude di poter giocare a 3 in difesa. Dubbio Spalek/Ndoj.

Brescia (4-4-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj, Romulo; Torregrossa, Balotelli.

Atalanta, Muriel recuperato

Gasperini sorride. Un po' per i tre punti conquistati in Champions, un po' per Luis Muriel che recupera dall'infortunio che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il prato di San Siro. Il colombiano, come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, sta bene. Stesso discorso per Hateboer che però è più ‘sostituibile’ onde evitare altre noie. Castagne è quindi in rampa di lancio. In difesa si dovrebbe rivedere Masiello, complice anche la squalifica di Toloi.

Atalanta (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic.