Intervento chirurgico perfettamente riuscito per il portiere nerazzurro, per ridurre la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra: operato all'Humanitas di Milano, Sommer tornerà dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, e cioè per la 30esima giornata, a fine marzo, quando l'Inter affronterà l'Udinese

Intervento riuscito per Yann Sommer e ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Il portiere dell'Inter si è operato nel pomeriggio di questo venerdì per ridurre la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L’intervento, realizzato presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano, è perfettamente riuscito e lo svizzero, dopo un periodo di riposo, la prossima settimana inizierà la fase di riabilitazione. Tornerà dopo la sosta di campionato per le nazionali: la 30esima giornata, prevista l’ultimo weekend di marzo, vedrà i campioni d'Italia affrontare l'Udinese.