Tre partite in cui non c’è stato alcun segnale di svolta. Nessun gol segnato, dieci subiti, zero punti conquistati contro contro Torino, Roma e Atalanta e un ultimo posto in classifica che non soddisfa Massimo Cellino. È per questo che il Brescia potrebbe cambiare nuovamente allenatore. Fabio Grosso dovrebbe essere esonerato nelle prossime ore, con il presidente del club orientato a richiamare Eugenio Corini alla guida della squadra, con il quale erano arrivati i 7 punti conquistati finora. Corini, inoltre, ha guidato il Brescia alla promozione in Serie A nella passata stagione.

Il calendario del Brescia

Il Brescia è atteso da due scontri diretti nelle prossime due giornate di campionato. L'8 dicembre infatti sarà impegnato sul campo della Spal, mentre il 14 dello stesso mese riceverà il Lecce. Due gare da non sbagliare.