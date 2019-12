1/10

Chiamatelo pure “lo spaccapartite”. Perché a rovistare tra gli incredibili numeri stagionali di Lautaro Martinez, ce n’è uno in particolare che aiuta a tratteggiarlo: nessuno “apre” le partite come lui, specialista nello sbloccarle, soprattutto nei primi minuti. Già 9 le partite in cui ha firmato l’1-0 iniziale.



Anche contro la Spal, stesso copione proposto per la terza volta di fila nel giro di una settimana, dopo Slavia Praga e Torino: il “Toro” prende subito l’avversario per le corna, lo infilza a freddo, e su quel gol l’Inter può costruire più serenamente il successo

Inter-Spal 2-1, gol e highlights