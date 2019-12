Brescia, Corini allenatore: è fatta per il ritorno. Si attende solo l'esonero di Grosso

Il presidente Cellino ha deciso di esonerare Grosso, al suo posto richiamato Corini che ha già dato l'ok al ritorno in panchina. Attesi solo gli annunci ufficiali per il nuovo avvicendamento alla guida della squadra

È durata solo tre partite l’avventura di Fabio Grosso alla guida del Brescia. Dopo il pesante ko nel derby contro l'Atalanta (3-0 al Rigamonti), la terza sconfitta in altrettante partite con lui in panchina, il presidente Massimo Cellino ha infatti deciso di esonerare l'allenatore, richiamando alla guida della squadra Eugenio Corini. Una decisione maturata da Cellino già nei minuti finali post sconfitta in campionato e che adesso è pronta a concretizzarsi ufficialmente dopo che è stato raggiunto un accordo totale tra tutte le parti in causa. Corini, infatti, ha dato il suo ok a ritornare ad allenare il Brescia dopo un incontro avuto con il ds Cordone: un colloquio utile a chiarirsi dopo le tante critiche rivolte nei suoi confronti da Cellino dopo l’esonero e anche per tracciare le linee guida sulla gestione futura. Alla fine è arrivato il "sì" definitivo, con Corini che già martedì guiderà l'allenamento della squadra. Attesi adesso solo i passaggi formali che porteranno all'ufficialità dell'esonero di Grosso e al ritorno di Corini alla guida del Brescia.

I numeri di Corini e Grosso

Tre sconfitte consecutive contro Torino (0-4), Roma (3-0) e Atalanta (0-3): 0 punti in tre gare, sono questi i numeri dell’avventura di Fabio Grosso alla guida del Brescia, ultimo in classifica in campionato. Nelle prime undici giornate di Serie A con Corini in panchina la squadra ha collezionato sette punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Adesso la decisione di Cellino che punta sul Corini-bis per provare a dare a una svolta a una stagione fino a questo momento davvero complicata.