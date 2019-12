Dopo la gara col Verona, alcuni giocatori della Roma hanno accusato problemi fisici. Terapie per Kluivert, Dzeko non si allena per l’influenza. Intanto il recupero di Cristante procede positivamente

Tanti acciacchi, per la Roma di Paulo Fonseca, che venerdì sera affronterà l’Inter nell’anticipo della 15^ giornata di campionato. Patrick Kluivert si è sottoposto a terapie a causa di un edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione rimediata durante la sfida col Verona dello scorso turno. Contro i nerazzurri, però, dovrebbe essere a disposizione. Javier Pastore, invece, sta ancora smaltendo la contusione all’anca, che gli ha provocato un edema che non è stato ancora assorbito; per questo motivo, l’argentino ha svolto un programma individuale di allenamento. Alla seduta odierna era assente Edin Dzeko per una sindrome influenzale, mentre Mirante è tornato ad allenarsi col gruppo.

Le ultime sulle condizioni di Cristante

Bryan Cristante, che si era infortunato ad ottobre al tendine dell’adduttore destro, si è sottoposto ad una visita di controllo con il dottor Lempainen, assistente del professor Orava che ne sta seguendo il recupero clinico. Sono stati evidenziati progressi nel percorso di ritorno all’attività sportiva, perciò è stato deciso che potrà aumentare i carichi di lavoro.