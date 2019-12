L'ultimo turno di campionato ha generato 4 squalifiche, di cui una per rosso diretto e tre per cartellino giallo ricevuto in diffida. I giocatori che salteranno la 15^ giornata sono il granata Edera, espulso al 95' di Genoa-Torino per somma di ammonizioni (salterà Torino-Fiorentina); il difensore del Verona Koray Gunter, ammonito nel finale del primo tempo di Hellas-Roma (salterà la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta); il centrocampista cileno Gary Medel, primo ammonito del match Napoli-Bologna e unico diffidato della sfida del San Paolo (salterà la sfida casalinga col Milan); il difensore del Lecce Luca Rossettini, anche lui ammonito in stato di diffida nel corso dell'incontro del Franchi tra Fiorentina e Lecce. Quest'ultimo non sarà l'unico giocatore della rosa di Liverani forzatamente escluso dalla lista dei convocati per Lecce-Genoa, in quanto Lapadula deve ancora scontare la seconda giornata di squalifica per il comportamento tenuto con Olsen. Al portiere del Cagliari, invece, restano ancora 3 giornate da scontare (Sassuolo, Lazio e Juve).