Non c'è pace per Mazzarri. Il successo sul Genoa, firmato Bremer, non permette all'allenatore granata di godersi appieno i tre punti: le notizie che arrivano dallo staff medico per quanto riguarda il capitano Andrea Belotti non sono confortanti. Il Gallo prova ancora dolore e ha dovuto saltare la seduta di allenamento della squadra: è stato dunque "sottoposto a un ulteriore controllo strumentale" - come riporta il sito ufficiale del club - "che ha evidenziato un danno ad alcune fibre muscolari non visibile nelle precedenti indagini a causa del vasto ematoma. Il capitano proseguirà nel percorso terapeutico stabilito". Tradotto in una prognosi possiamo ipotizzare che oltre al match contro la Fiorentina, in cui è esclusa la sua presenza, Belotti potrebbe anche saltare la trasferta di Verona in programma il 15 dicembre.