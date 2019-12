Roma, Dzeko a casa con la febbre, Kluivert lavora a parte: in dubbio per l'Inter

L'attaccante bosniaco, ancora a casa con la febbre, non ha partecipato alla seduta di allenamento. L'olandese ha invece lavorato a parte: in caso di forfait Perotti titolare a San Siro

A due giorni dalla trasferta di San Siro la Roma fa i conti con malanni di stagione e infortuni. Il numero 9 giallorosso Edin Dzeko per il secondo giorno consecutivo non si è allenato a Trigoria agli ordini di Paulo Fonseca. L'attaccante è rimasto a casa con la febbre: sarà decisiva la giornata di giovedì, vigilia di Inter-Roma. Filtra un discreto ottimismo sulla presenza in campo del bosniaco. Capitolo Justin Kluivert: l'olandese (al pari di Pastore) ha lavorato a parte per l'edema al flessore della coscia sinistra, problema che lo aveva costretto a lasciare il campo a Verona al 35' dopo aver realizzato il gol del vantaggio giallorosso. Se non dovesse recuperare per la trasferta di Milano, Fonseca concederà una chance dal primo minuto a Perotti, al momento favorito su Mkhitaryan.