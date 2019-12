Probabili formazioni di Bologna-Milan

Entrambe le squadre reduci da una vittoria in trasferta, si affrontano nell'ultima gara del 15° turno, domenica sera alle 20.45. Tra gli uomini di Mihajlovic mancherà Medel squalificato mentre si prova a recuperare Soriano. Per il Milan pochi dubbi in difesa mentre a centrocampo e in attacco rimangono aperti i ballottaggi Paquetà-Kessiè e Piatek-Leao

Due vittorie importantissime quelle che hanno ottenuto nell'ultimo turno Bologna e Milan. I rossoblù di Sinisa Mihajlovic hanno espugnato il San Paolo, rimontando il Napoli nel secondo tempo e portando a casa tre punti che hanno portato la squadra a +6 sulla zona retrocessione. Vittoria che mancava anche per il Milan da tre giornate e arrivata nei minuti finali a Parma grazie alla rete rocambolesca di Theo Hernandez. Entrambe le formazioni sono appena ripartite e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Una sfida dunque tutta da vivere quella del Dall'Ara e che chiuderà il programma della 15^ giornata di Serie A, domenica sera alle 20.45.

Medel out, possibile Skov Olsen titolare

Per il Bologna dovrebbe essere confermata in larga parte la formazione che ha vinto a Napoli. Sicuro assente Medel che dovrà scontare un turno di squalifica, mentre il gol segnato al San Paolo potrebbe valere l'occasione dal primo minuto per Skov Olsen, in ballottaggio con Orsolini. Si proverà negli ultimi giorni a recuperare Soriano, anche se Svanberg rimane il favorito per scendere in campo dal primo minuto con Dzemaili che ricoprirebbe il ruolo alle spalle di Palacio. Problemi fisici per Krejci, uscito acciaccato dalla sfida di Coppa Italia persa per 4-0 contro l'Udinese, e che potrebbe essere sostituito da Mbaye.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio. All.Mihajlovic

Milan, doppio ballottaggio tra centrocampo e attacco

La vittoria ottenuta in extremis a Parma ha sicuramente dato più fiducia e un po' di ossigeno alla classifica del Milan. Classifica che però, come ricordato dallo stesso Pioli, rimane deficitaria e allora è richiesta un'altra vittoria in terra emiliana. Per la formazione che scenderà in campo al Dall'Ara ci sono pochi dubbi sul pacchetto arretrato: davanti a Donnarumma infatti, confermatissimo il quartetto formato da Conti, Romagnoli, Musacchio e Hernandez. Qualche dubbio in più tra centrocampo e attacco. Paquetà è pronto a riprendersi il posto dal primo minuto anche se Kessiè sta attraversando un buon momento di forma e va verso la riconferma da titolare. Discorso inverso invece in attacco, dove l'astinenza di Piatek potrebbe portare Pioli a un cambio. Leao scalpita e a Bologna potrebbe essere arrivato il suo momento.

MILAN (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Hernandez; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu. All.Pioli