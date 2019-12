Inter-Roma, le chiavi tattiche della sfida

Anche fuori casa, la Roma spinge il Verona al lancio lungo e impone il contesto di gioco.

È facile immaginare anche che la Roma sarà coraggiosa fin dalla prima costruzione dell’Inter e un buon esempio per capire che disposizione adotterà la squadra di Fonseca lo fornisce l’ultima trasferta contro il Verona, che come l’Inter si schierava con tre difensori centrali e un playmaker più basso davanti alla difesa. In quel caso abbiamo visto Pellegrini incollarsi al playmaker (Pessina), seguendolo in tutte le zone di campo, e i tre attaccanti pressare uno contro uno i tre difensori, alternandosi nelle posizioni.

Il rischio per l’Inter, di fronte a una pressione così sostenuta, è quello di abbassare troppo gli esterni e di allontanarli dall’ultimo terzo di campo, dove devono sostenere gli attacchi in ampiezza. Non è chiaro come Conte deciderà di disporre il suo centrocampo, ma la presenza quasi obbligata di Borja Valero potrebbe riportarlo sulla strada del secondo tempo contro il Torino, dove lo spagnolo giocò davanti alla difesa e Brozovic qualche metro più avanti.

Sarebbe la mossa più rischiosa: nella migliore delle ipotesi rende l’Inter più pericolosa, con Borja Valero a dirigere il traffico e Brozovic a portare palla e rifinire sulla trequarti, ma nella peggiore la rende assai esposta all’aggressione alta della Roma.

Cosa può inventarsi Conte?



Gli infortuni, insieme alle vittorie, hanno caratterizzato questa prima parte di stagione per le due squadre. Anche per questo non è facile prevedere esattamente le formazioni titolari alla vigilia della partita. Fonseca dovrà sicuramente fare a meno di Kluivert sulla sinistra e in conferenza ha lasciato intendere che il suo posto sarà preso da uno tra Perotti e Mkhitaryan, con l’argentino favorito. A centrocampo confermerà il trio che ha giocato bene contro Brescia e Verona, per cui l’ultimo ballottaggio riguarderà il terzino destro, con Spinazzola favorito su Florenzi e Santon.



Conte invece ha le idee un po’ più chiare a forza di sacrifici. A centrocampo, come detto, rimangono solo Borja Valero, Brozovic e Vecino. Parlando di possibili soluzioni alternative ha detto che «Asamoah può fare l'interno più di Candreva», ma non è neanche detto che il ghanese sia arruolabile.

A sinistra dovrebbe giocare Biraghi, a destra Candreva, in difesa uno tra Godín e D’Ambrosio dovrebbe affiancare de Vrij e Skriniar. Per cui è probabile che l’Inter sia simile a quella vista nelle ultime uscite, ma con meno mobilità a centrocampo, e questo può essere un problema, considerando quanti palloni sono chiamati a giocare i centrocampisti.