Probabili formazioni di Inter-Roma

La 15^ giornata di Serie A si apre con lo spettacolo di San Siro, dove l'Inter ospita la Roma. Dopo il successo sulla Spal, il dodicesimo in 14 partite, i nerazzurri si sono trovati al comando della classifica, ad una lunghezza di vantaggio dalla Juventus fermata sul pari dal Sassuolo. 37 punti totali, nove in più dei giallorossi, che con quattro successi nelle ultime cinque di campionato si trovano al quinto posto, a pari merito con il Cagliari quarto. Spettacolo in arrivo dunque, anche perché Inter e Roma hanno sempre regalato grandi show nei loro scontri diretti (499 i gol complessivi segnati nella storia del match). Inoltre, le due squadre che si sfideranno al Meazza sono quelle con il maggior numero di marcatori in questa Serie A (11 a testa, al pari del Cagliari).

Inter, tocca ancora a Borja

Emergenza totale a centrocampo per l'Inter, con l'infortunio di Gagliardini che nelle ultime ore si è aggiunto ai ko di Barella e Sensi. Due le opzioni per Conte, che può o lanciare nuovamente Borja Valero. D'Ambrosio è in ballottaggio con Godin. Davanti nessuna sorpresa: Lautaro e Lukaku saranno ancora i punti di riferimento offensivi.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All Conte

Roma, fiducia Dzeko

Infermeria piena anche per Fonseca, che intanto recupera Zaniolo, il quale rientrerà dopo aver scontato la giornata di squalifica. Dzeko, dopo essere rimasto a casa con l'influenza per due giorni, si è presentato a Trigoria e nella giornata decisiva le risposte sono state positive. Il bosniaco sarà dunque a San Siro. Lo stesso discorso non può essere fatto per Kluivert, out a causa del problema al flessore. Perotti e Mkhitaryan si giocano una maglia.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Paul Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All Fonseca