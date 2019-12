Lazio-Juventus, Inzaghi: "Sfida tra la più forte d'Italia e la più in forma"

Per la prima volta nella loro storia, i biancocelesti hanno segnato almeno due gol in nove gare di campionato di fila. Dal 2000 in avanti, solo due squadre hanno registrato una serie più lunga di questo tipo in un singolo massimo campionato: 10 per l’Inter nel 2006/07 e 10 per l’Atalanta, proprio nel 2019/20.