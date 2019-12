Conte alla vigilia di Inter-Roma: "Mi chiamò Totti, ma non era momento giusto per andare"

Si aspettava che Fonseca potesse adattarsi così rapidamente al calcio italiano? Quale giocatore della Roma non vorrebbe trovarsi di fronte domani?

Fonseca ha fatto cose importanti con lo Shakthar e si sta ripetendo in Italia. Tutti parlano del campionato italiano come un campionato molto tattico. Trovi squadre che studiano gli avversari e devi preparare benissimo ogni sfida. Lui è stato bravo a portare la sua idea in Italia e modellarla sul calcio italiano. Per quanto riguarda la Roma, c'è da fare i complimenti per chi ha allestito quell'organico, fatto di giocatori forti e co un grande futuro davanti. Non dobbiamo vedere solo al singolo, ma al collettivo: è una squadra che ha gamba, qualità e forza. Roma e Lazio non sono delle sorprese, hanno allenatori e organici pronti per competere.