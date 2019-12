Atalanta-Verona 0-0, il risultato in diretta LIVE

Al Gewiss Stadium l'Atalanta ospita il Verona: i bergamaschi sono a caccia di punti in chiave Champions, i veneti provano a ripartire dopo la sconfitta con la Roma della scorsa giornata. Solito 3-4-2-1 per Gasperini, con Gomez e Ilicic in appoggio a Muriel. Juric gioca a specchio e conferma Di Carmine prima punta. Il match è in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A