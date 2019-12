La Juventus si ferma, per la prima volta in stagione. Dopo i mezzi passi falsi con Fiorentina, Lecce e Sassuolo, ne arriva uno totale. La Lazio fa cantare l'Olimpico, costringendo i bianconeri a restare a due punti dall'Inter capolista. Primo vero momento difficile, forse, della stagione. "Restare uniti, lavorare e migliorare", Leonardo Bonucci, da capitano, invita la squadra a una reazione immediata. Il difensore della Juventus, avvicinata dalla stessa Lazio sempre più terza in classifica, ha postato su Instagram una foto che ritrae un abbraccio collettivo dei suoi compagni. Tutti ad esultare, insieme, dopo il gol con cui Cristiano Ronaldo era tornato a segnare su azione e con cui aveva portato avanti i campioni d'Italia. Dopo la sfida con il Bayer Leverkusen in programma in Germania il prossimo mercoledì, la squadra di sarri ospiterà domenica l'Udinese allo Stadium. Serviranno i tre punti per riprendere una corsa che nelle ultime settimane si è interrotta. La stessa immagine usata da Bonucci è stata utilizzata anche Dybala, che ha espresso un concetto simile: "In questo momento - scrive l'argentino - bisogna stare uniti e pensare a quello che viene. Lavorare di piu' e migliorare per crescere".