Serie A, le migliori giocate della 15^ giornata

Ad appena 22 anni, Bentancur è il centrocampista più affidabile in una squadra che punta a vincere il campionato italiano. Sarri lo ha schierato titolare nelle ultime sette partite, ottenendo in cambio prestazioni sempre solide. Bentancur sembra saper fare bene tutto quello che gli chiede il suo allenatore: palleggiare corto in maniera efficiente, pressare in avanti quando è richiesto, trovare una zona del campo per connettersi al meglio con i compagni.

Contro la Lazio stava giocando forse la sua miglior partita stagionale. Oltre all’assist, pregevole, sembrava il giocatore più in forma in campo, fisicamente e mentalmente, fino all’infortunio che l’ha costretto ad uscire. Un dominio così evidente che si è manifestato in questa giocata, arrivata quasi ironicamente appena dopo il contrasto che qualche minuto dopo lo costringerà ad uscire. Bentancur alterna una grazia quasi eterea (non si può non pensare a Zidane) nella veronica con cui si libera di Lucas Leiva e nel successivo tocco con cui elude la scivolata di Radu, ad un registro completamente diverso, quando cancella dal campo Lulic, prima girandogli intorno e poi passandogli dietro, resistendo al tentativo di spallata dell’avversario. Forza più eleganza, una giocata che sintetizza le migliori qualità di Bentancur e che in questa stagione stanno emergendo.

Il tacco di Berardi nel secondo gol del Sassuolo