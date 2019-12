Napoli e il ritiro: ecco come è andata veramente

La questione del ritiro è stata fondamentale nella fine del rapporto tra Ancelotti e il Napoli. Dai retroscena svelati da Gianluca Di Marzio e Massimo Ugolini emergono dei momenti chiave: l’allenatore che prima cerca di convincere De Laurentiis a posticipare il ritiro voluto dalla società, e poi non riesce a convincere i giocatori a dormire a Castel Volturno in ritiro dopo la partita col Salisburgo. In questi due passaggi delicati si è consumato l’addio. VIDEO