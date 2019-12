Come giocherà il Napoli di Gattuso?

Cosa aspettarsi dal nuovo allenatore che dovrà risolvere in fretta i nodi più controversi della gestione Ancelotti per tornare in zona Champions League

Alla vigilia della trasferta del Milan a Napoli nella seconda giornata dello scorso campionato, la prima volta in cui avrebbe sfidato Carlo Ancelotti da allenatore, Gennaro Gattuso aveva parlato con affetto e devozione del suo rapporto con Ancelotti: «Per me è stato più di un allenatore. (...) Lui è il maestro, io ancora ne devo mangiare di pastasciutta».

L’origine del loro rapporto è nota: Gattuso e Ancelotti sono stati tra i protagonisti dell’ultimo grande ciclo della storia rossonera, e tra i due non c’era soltanto una normale relazione tra allenatore e calciatore. A quanto pare il legame è rimasto solido negli anni, anche dopo che Ancelotti ha lasciato il Milan e Gattuso ha smesso di giocare ed è diventato anche lui un allenatore.

Quindi è sorprendente e affascinante che a sostituire Ancelotti come allenatore del Napoli sia proprio Gattuso. Si dice che la loro amicizia sia tra i motivi che hanno portato Aurelio De Laurentiis a preferire Gattuso ad altri allenatori. Il presidente del Napoli, cioè, non avrebbe voluto dare un segnale di discontinuità netta e ha scelto un allenatore considerato vicino ad Ancelotti.

Se è vero che Gattuso ha detto di vedere in Ancelotti un maestro, e che gli anni vissuti insieme al Milan hanno almeno in parte modellato lo stile di Gattuso come allenatore, il suo Milan era però una squadra molto diversa dal Napoli di Ancelotti.

Gattuso ha utilizzato soprattutto il 4-3-3, ma nella scorsa stagione ha mostrato un insospettabile capacità di adattamento, sperimentando sistemi diversi (come il 4-4-2, il 4-2-3-1 e il 3-5-2) e soluzioni originali come lo spostamento di Abate al centro della difesa, per trovare una soluzione ad alcuni problemi tattici e gestire le molte assenze per infortunio. A quanto pare il sistema di gioco è un tema sensibile a Napoli, se è vero che uno dei motivi di contrasto tra Ancelotti e la squadra era l’indisponibilità del tecnico a tornare al 4-3-3, e quindi può darsi che la preferenza di Gattuso per questo sistema abbia avuto un peso nella scelta di De Laurentiis.

Al Napoli manca però un centrocampista abituato a essere l’unico riferimento davanti alla difesa. Gattuso al Milan aveva inizialmente affidato il ruolo di vertice basso del triangolo di centrocampo a Biglia, e attorno a lui aveva costruito un’uscita della palla dalla difesa molto palleggiata, contando sull’abilità del regista argentino nel dare ordine alla circolazione. Dopo l’infortunio di Biglia, al suo posto davanti alla difesa era subentrato Bakayoko, un riferimento meno sicuro nel palleggio, ma più abile a coprire gli spazi centrali e a portare la palla avanti in conduzione. L’ingresso in squadra di Bakayoko aveva quindi reso più diretta e meno palleggiata la manovra del Milan, soprattutto nelle fasi iniziali.

Se dovesse puntare anche a Napoli sul 4-3-3, la scelta di Gattuso per il ruolo di vertice basso del triangolo di centrocampisti orienterà in modo decisivo il gioco. Allan è il giocatore più vicino a Bakayoko per l’aggressività in fase difensiva e la tendenza a supportare la manovra arretrata più portando la palla che ordinando il palleggio. Nel centrocampo a tre è però abituato a essere la mezzala destra ed è probabile che, se dovesse sceglierlo come mediano, Gattuso lavorerà sulle sue caratteristiche come aveva fatto con Bakayoko, chiedendogli di essere più riflessivo, di limitare le uscite in pressione su chi ha la palla per tenere di più la posizione e coprire i compagni scivolando lateralmente.

In alternativa Gattuso potrebbe schierare giocatori più tecnici come Fabián Ruiz e Zielinski, che però sono abituati ad accompagnare il possesso muovendosi per tutto il campo e forse verrebbero limitati in un ruolo in cui è fondamentale saper mantenere la posizione. Anche Gattuso, insomma, così come Ancelotti, che aveva provato a trasformare Hamsik in regista dopo la cessione di Jorginho e poi ha deciso di giocare stabilmente con due centrocampisti centrali, potrebbe avere delle difficoltà a trovare il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa, e quindi continuare a occupare quegli spazi con due giocatori.

Se però Gattuso dovesse insistere sul 4-3-3, le qualità di Fabián Ruiz e Zielinski tornerebbero molto utili per far avanzare la palla sulle catene laterali. Con Ancelotti, il Napoli ha utilizzato disposizioni fluide che in fase di possesso puntavano a occupare la zona di rifinitura con molti giocatori, posizionati alle spalle del centrocampo avversario.